Приштина, , 03:59 — REGNUM Глава муниципалитета Сербии Прешево этнический албанец Шчиприм Арифи 9 апреля совместно с албанским депутатом в парламенте Сербии Арджендом Байрами встретился с главой парламента Косово Главком Конюфцей.

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил о том, какие требования он предъявил правительству Альбину Курти.

В первую очередь — создание Национального фонда солидарности, средства из которого пойдут на поддержку албанцев, проживающих в Сербии вне Косово — в муниципалитетах Прешево, Медвежево и Буяновац. Также сербские албанцы требуют, чтобы их представители участвовали в диалоге Приштины и Белграда (на стороне косоваров, разумеется).

Арифи назвал избрание Конюфцы спикером парламента Косово надеждой для демократических процессов в Косово.

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