Загреб, , 01:13 — REGNUM Штаб гражданской обороны Хорватии ввел двухнедельный карантин в ряде регионов страны в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В частности, карантин вводится в регионе Приморска-Горанска. Там с 12 апреля на две недели закроют все торговые центры, рестораны и кафе, работать разрешат лишь продуктовым магазинам и аптекам. Также во всех регионах Хорватии школы переведут на дистанционный режим обучения. В ведомстве добавили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки карантин будет введен по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Хорватии за сутки выявили рекордное с декабря 2020 года число носителей коронавируса нового типа — 3217 человек. Власти страны предполагают, что республика находится в середине третьей волны заболеваемости COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хорватии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса