Анкара, , 04:48 — REGNUM Украина, которая в 2019 году приобрела 6 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 SIHA из Турции, хочет совместно с Турцией производить самолеты SIHA и AН-178. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Ожидается, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля будут рассмотрены вопросы оборонного сектора и туризма.

Украина приобрела у Турции 6 БПЛА ТБ2 и 3 наземные станции управления в 2019 году. Генеральный директор украинской государственной оружейной торговой компании Укрспецэкспорт Вадим Ноздрия сообщил украинским СМИ 6 октября 2020 года, что Bayraktar заинтересован в совместном производстве SIHA на Украине. Украинская армия также планирует приобрести 48 турецких БПЛА совместного производства.

Напомним, в декабре 2020 года между министерством обороны Украины и министерством оборонной промышленности Турции был подписан ряд соглашений в области производства и обмена технологиями для производства корветов и вооруженных беспилотных летательных аппаратов.