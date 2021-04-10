Киев, , 00:53 — REGNUM Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет насильно освобождать свои территории, а потому не допустит ситуации, похожей на трагедию 1995 года в боснийской Сребренице.

«Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы её не боимся, мы не можем такого себе допустить», — заявил киевский чиновник в эфире телеканала «Украина».

По словам Резникова, власти Украины придерживаются политико-дипломатического пути разрешения конфликта в Донбассе, и «не имеют никакого плана по насильственному освобождению тех территорий».

Таким образом он ответил на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что ни одно мировое государство не останется в стороне в случае, если Украина захочет повторить в Донбассе сценарий, похожий на трагедию в Сребренице.

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Напомним, в ходе вторжения в Сребреницу в 1995 году боснийские сербы убили около 8 тыс. мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Трагедия стала самой крупной в Европе после Второй мировой войны.

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