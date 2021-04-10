Аддис-Абеба, , 00:37 — REGNUM Силовики Эфиопии ликвидировали в ходе спецоперации 14 боевиков, которые могли являться членами повстанческой группировки «Освободительная армия Оромо», передает Эфиопская телерадиовещательная корпорация (EBC) со ссылкой на отчет военных.

Сообщается, что спецоперация проводилась в зоне Северного Шоа в штате Оромия. В ходе операции были ликвидированы 14 предполагаемых членов группировки, еще 163 арестованы. Других подробностей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта вооруженные боевики совершили серию нападений на мирных жителей в штате Оромия в центральной части Эфиопии. В нападении подозревали членов повстанческой группировки «Освободительная армия Оромо». В результате атаки погибли 28 мирных жителей, еще 12 получили различные ранения.

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