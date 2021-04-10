Тирана, , 00:13 — REGNUM В Албании 9 апреля в результате обследования 2966 человек выявили 286 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 543 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 127 795 случаев заражения коронавирусом. 96 672 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2304 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них семь человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 27 795. Две трети случаев приходится на Тирану — 20 346. На стационарном лечении находятся 237 пациентов. Уже месяц число пациентов, проходящих лечение в больничных учреждениях, сокращается.

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