Москва, , 09:20 — REGNUM В театрах Москвы начала действовать городская сеть Wi-Fi. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На данный момент бесплатный беспроводной интернет доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре «Модерн» и детском музыкальном театре «Экспромт». Всего в них установлено 18 точек доступа.

«Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой — для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры», — сказала Сергунина.

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