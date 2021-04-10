Скопье, , 00:20 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 9 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 4598 образцов в стране выявили 1174 носителя коронавируса. Еще 811 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 140 065 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4150 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 42 человека. Днем ранее скончались 35 жителей страны с этим диагнозом. 113 430 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 22 485 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

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10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

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