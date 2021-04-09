Воронеж, , 23:52 — REGNUM Пожар в жилом пятиэтажном доме в Воронеже ликвидирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«23:44 ликвидация пожара», — сообщил представитель ГУ МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в жилом пятиэтажном четырёхподъездном доме на улице Еремеева в Воронеже поступило в 21:40. Загорелась кровля пятиэтажки, из здания эвакуировали 177 жильцов, в том числе трёх маломобильных граждан. В 23:25 объявлена локализация возгорания на 500 кв.м. Для обогрева и доставки жителей дома к месту временного размещения мэрия Воронежа направила два автобуса.