Барселона, Испания, , 23:43 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, немецкий портал Bild сообщил об интересе «Барселоны» к защитнику мюнхенской «Баварии» Джерому Боатенгу.

Согласно данным источника, «Барселона» планирует заключить контракт с 32-летним футболистом этим летом, как только он станет свободным агентом. Его контракт с «Баварии» истекает по окончании этого сезона.

В текущем сезоне Боатенг принял участие в 22 матчах чемпионата Германии и отличился в них одним голом и одной результативной передачей.