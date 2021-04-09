Москва, 9 апреля, 2021, 23:43 — ИА Регнум. У границ России за последнюю неделю было замечено 35 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 9 апреля официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Wikipedia Самолёт-разведчик Lockheed U-2

Сообщается также, что в течение недели было зафиксировано десять иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

По данным министерства, все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дежурными силами ПВО нарушений воздушного пространства России допущено не было.