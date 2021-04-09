Москва, , 23:40 — REGNUM Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило оценку уровня риска российского сектора страхования, помимо страхования жизни, с «высокого» до «умеренно высокого». Об этом говорится в распространённом 9 апреля пресс-релизе агентства.

В комментарии отмечается, что пересмотр оценки отражает устойчивость показателей российских страховых компаний в течение последних пяти лет, включая кризисный 2020 год.

Аналитики S&P указывают, что большинство крупных страховых компаний в России аккумулировали значительные запасы капитала, имеют хорошие операционные показатели и повысили среднее кредитное качество инвестиций.

Отмечается, что оценка российского сектора на сегодняшний день сравнима с аналогичными оценками для таких стран, как Бразилия и ЮАР, где уровень страховой премии на душу населения, как и в России, составляет менее $200 в год.

Вместе с тем, в S&P считают, что перспективы развития страхового сектора в России будут ограниченными в ближайшее время и зависят от темпов восстановления экономической активности в стране, роста располагаемых доходов населения и адаптации отрасли к новым условиям в период после пандемии.

Согласно прогнозу агентства, рост российского страхового сектора в 2021—2022 годах будет составлять около 5% в номинальном выражении.