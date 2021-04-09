Мадрид, , 23:38 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, официальный сайт мадридского «Реала» сообщил, что Флорентино выставил свою кандидату на пост президента клуба. Его зарегистрировал представитель действующего президента клуба.

Отметим, что Флорентино Перес является единственным кандидатом на ближайших выборах президента королевского клуба. Другие кандидаты пока не подавали свои заявки. В случае, если до 12 апреля не появятся другие кандидаты, полномочия президента будут автоматически переданы Пересу.

Ранее о своих намерениях возглавить «Реал» заявил испанский бизнесмен Энрике Рикельме.