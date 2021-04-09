Воронеж, 9 апреля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание в жилом пятиэтажном доме в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ГУ МЧС по Воронежской области

Возгорание локализовано в 23:25 на площади в 500 кв. м, уточнили в ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, около 21:40 произошло возгорание кровли в четырёхподъездном пятиэтажном доме №27 по улице Еремеева Воронежа. По данным управляющей компании, в доме 80 квартир и 162 зарегистрированных жителя, эвакуированы 177 человек.