Лион, Франция, , 23:31 — REGNUM Отопительные косты в бочках, зажженные фермерами вокруг деревьев, чтобы предотвратить вымерзание будущего урожаев, вызвали загрязнение воздуха в департаменте Рона во Франции. Об этом 8 апреля сообщает Le Parisien.

Из-за резкого похолодания, которое началось 5 апреля в нескольких регионах Франции, фермеры, чтобы спасти свой урожай, разожгли вокруг деревьев косты в бочках, вызвав тем самым значительное загрязнение воздуха Долины Роны.

Как сообщила директор Ассоциации по надзору за качеством воздуха (АТМО) региона Овернь — Рона — Альпы Мари-Бланш Персонназ, зажигание подобных костров «традиционно и происходит почти каждый год, когда есть мороз, но на этот раз было более масштабным». По ее словам, АТМО готовится объявить желтый уровень загрязнения водуха.

Глава ATMO подчеркнула, что фермеры, столкнувшиеся с риском потерять все, «полностью в праве» зажигать такие косты, часто состоящие их парафиновых блоков и других горючих материалов. «Но, возможно, придется поработать над этой проблемой и найти другие решения, когда приходят столь сильные заморозки», — отметила она.