Вашингтон, , 23:26 — REGNUM ВМС США недавно отправили военные корабли в Чёрное море, сообщил 9 апреля журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Комментируя информацию о том, что в Чёрном море находятся американские военные корабли, Кирби сказал:

«Мы регулярно организуем операции в Чёрном море. Мы недавно отправили туда корабли. Ничего нового».

Он также заявил, что Пентагон хотел бы «большей транспорентности в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины».

Ранее стало известно, что Анкара предупредила Москву о планируемом проходе американских военных кораблей США в Чёрное море. Это было сделано в соответствии с конвенцией Монтрё.

Читайте ранее в этом сюжете: США готовы поддержать Украину на Чёрном море — CNN