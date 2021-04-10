Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Последние сделки американского потокового сервиса Netflix заставляют понять американское выражение «контент является королем». Компания договорилась с Sony Pictures на право показывать фильмы о Человеке Пауке после того, как они отыграют в кинотеатрах, сообщает 9 апреля Reuters.

Приобретая в добавок права на сиквел «Достать Ножи» компании Sony, Netflix потратит более $1,5 млрд.

Натиск конкурентов в лице потоковых сервисов Walt Disney, AT&T и других заставляет Netflix идти на самые смелые шаги в поисках фильмов и сериалов, которые привлекут подписчиков. В определенный момент пока что лидирующей платформе может стать выгодно открыть свою студию по производству фильмов. Такая сделка в дальнейшем может помочь приобретать фильмы и сериалы на более дешевых условиях.