Балашиха, Московская область, , 22:51 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, «Авангард» принял на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках четвертого матча серии финала Западной конференции. Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет встречи был открыт на шестой минуте, благодаря усилиям нападающего Михаила Глухова, отличившегося с передачи Александра Бурмистрова.

В начале третьего периода Станислав Галиев реализовал численное большинство и увеличил преимущество гостей в счете. Под занавес периода форвард «Авангарда» Корбан Найт сократил отставание своей команды, но время не позволило «омичам» отыграть упущенное.

Таким образом, «казанцы» сравняли счет в серии, выиграв в двух выездных встречах — 2:2.