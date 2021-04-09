Архангельск, 9 апреля, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Испытания нового российского среднего многоцелевого вертолёта Ми-38 начались в Архангельске, сообщили 9 апреля в пресс-службе областного правительства.

Russianhelicopters.aero Вертолет Ми-38

Сегодня, 9 апреля, вертолёт прибыл в аэропорт «Васьково». Комментируя это событие, руководитель испытательной бригады Ми-38 Игорь Клеванцев рассказал, что вертолёт, испытанный в экстремальном холоде и в жаре, будут проверять в условиях естественного обледенения.

Для этого на фюзеляж машины установили датчики: одни «фиксируют уровень потенциального обледенения, другие записывают метеоусловия, третьи направлены на оборудование, которое борется с обледенением на всех узлах вертолёта».

По словам лётчика-испытателя первого класса Салавата Садриева, «Ми-38 соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным вертолётам, и обладает повышенными лётно-техническими характеристиками по сравнению с теми машинами, которые представлены в лётном парке России и за рубежом».

Салават Садриев «Уже сейчас понятно, что системы с обледенением справляются и позволяют летать в самых сложных условиях».

Отмечается, что испытания Ми-38 будут проходить в Архангельске несколько недель, затем его отправят на базу в Московскую область.

Добавим, что этот вертолёт ранее поднимался на высоту восемь километров, разгонялся до скорости 320 км/час, летал на дальность более одной тысячи километров без дополнительных топливных баков, — всё это рекордные показатели для вертолётов. Обладая габаритными размерами почти как у Ми-8, он может поднять на внешней подвеске до семи тонн груза.