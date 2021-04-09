Санкт-Петербург, , 22:44 — REGNUM Пассажирский самолет Як-40, следовавший рейсом Вологда — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту «Пулково». Люди не пострадали. По факту случившегося органами СКР на транспорте начата доследственная проверка. Свою проверку проводит и транспортная прокуратура. Вероятной причиной случившегося мог стать сильный ветер.

Инцидент в аэропорту произошел вечером в пятницу, 9 апреля, в ходе совершения посадки. На борту воздушного судна находилось шесть членов экипажа, пассажиров на борту не было. Информация о повреждениях самолета Як-40 в настоящий момент выясняется.

«Организован выезд следователей на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

По данным Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры инцидент произошел около 21:05 мск с самолетом, принадлежащим АО Вологодское авиационное предприятие). Выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы могло произойти из-за порыва ветра. Ранее сегодня в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение.

«Пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме <…> экипаж благополучно покинул борт самолёта», — отметили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура примет меры и даст оценку действиям ответственных лиц.