Санкт-Петербург, 9 апреля, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Як-40, следовавший рейсом Вологда — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту «Пулково». Люди не пострадали. По факту случившегося органами СКР на транспорте начата доследственная проверка. Свою проверку проводит и транспортная прокуратура. Вероятной причиной случившегося мог стать сильный ветер.

Северо-Западная транспортная прокуратура Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП в «Пулково»

Инцидент в аэропорту произошел вечером в пятницу, 9 апреля, в ходе совершения посадки. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, пассажиров на борту не было. Информация о повреждениях самолета Як-40 в настоящий момент выясняется.

«Организован выезд следователей на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

По данным Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 21:05 мск с самолетом, принадлежащим АО «Вологодское авиационное предприятие». Выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы могло произойти из-за порыва ветра. Ранее сегодня в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение.

«Пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме <…> экипаж благополучно покинул борт самолёта», — отметили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура примет меры и даст оценку действиям ответственных лиц.