Воронеж, 9 апреля, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении двух участковых уполномоченных одного из отделов полиции Воронежа, подозреваемых в получении взятки, возбуждено следственными органами, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По предварительным данным, в марте подозреваемые потребовали от местного жителя передать им 50 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за избиение знакомого. 6 апреля при получении требуемой суммы полицейские были задержаны сотрудниками СК и регионального управления МВД в ходе совместных мероприятий.

Оба подозреваемых от дачи показаний отказались. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.