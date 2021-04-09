Воронеж, 9 апреля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Пожар в пятиэтажном жилом доме произошёл вечером 9 апреля в Воронеже, жителей дома эвакуировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

36.mchs.gov.ru Тушение крупного пожара на улице Еремеева. Воронеж

Пожар произошёл в доме №27 по улице Еремеева Воронежа около 21:40. Загорелась кровля в четырёхподъездном пятиэтажном доме, огонь распространяется по деревянным перекрытиям.

«Произведена эвакуация всех жильцов, дом отключен от электро‑ и газоснабжения. Идёт тушение. Всего на месте пожара работает 12 единиц техники и 40 человек. Информация уточняется», — сообщили в МЧС.

36.mchs.gov.ru Пожар в Воронеже

Площадь пожара составляет около 250 кв. м. По предварительным данным, при пожаре погибших и пострадавших нет.

В мэрии уточнили, что от муниципалитета на место направлены два автобуса для временного обогрева людей и доставки их к месту временного размещения.