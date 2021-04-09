Рим, , 22:32 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, портал VNews. am сообщил, что полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян восстановился от травмы.

Согласно информации источника, армянский хавбек сможет принять участие в матче против «Болоньи» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.

Мхитарян получил повреждение в матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы против «Шахтера» 11 марта и с того момента не принимал участие в игровом процессе, пропустив 6 матчей. Он был готов выйти в матче против «Аякса» в ¼ финала Лиги Европы, но тренерский штаб принял решение отложить его возвращение до следующего матча.