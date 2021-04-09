Стокгольм, , 23:15 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 26. Данная информация была опубликована 9 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 621 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 857 401 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 7 772 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 355 828 человек, вторую — 568 944 человека.

По состоянию на 9 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 377 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 6 213 пациентов.

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