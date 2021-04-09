Стокгольм, , 23:14 — REGNUM 9 апреля столичные власти Стокгольма представили подробный план этапов вакцинации населения от COVID-19. В то де время особый акцент делается на доступности вакцины, однако в Стокгольме заявили, что в настоящее время надежность поставок препарата обеспечена. Ожидается, что жители столицы Швеции смогут записать на вакцинацию уже в мае. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В то же время в ходе пресс-конференции с участием представителей столичного депздрава было отмечена, что ситуация с COVID-19 в Стокгольме очень серьезная: порядка 100 человек находятся в реанимации.

Во время пресс-конференции глава департамента здравоохранения Стокгольма Йохан Братт заявил, что с февраля число зараженных коронавирусом в Стокгольме неуклонно растет. Он также отметил, что третья, предпоследняя фаза кампании по вакцинации начнется на 17 неделе (26 апреля — 2 мая).

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