Стокгольм, , 22:37 — REGNUM Сейчас по поводу вакцины AstraZeneca от COVID-19 у общественности возникают различные вопросы, ведь новостные сообщения сменяют друг друга. В своей авторской статье журналистка шведской газеты Aftonbladet Лена Меллин попыталась разобраться, насколько сильно нам следует об этом беспокоится и нужно ли нам это делать вообще.

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«Со всем уважением относиться к тому, что касается COVID-19. Это новое заболевание, к тому вакцины, которые должны от него защищать, будут-то новее — были сделаны всего пару месяцев назад.

Таким образом, нельзя требовать, чтобы все вопросительные знаки были поменяны на точки, а все ответы были столь ясными как родниковая вода.

Но с учетом сказанного, все же следует сказать, что сообщений о шведско-британской ковид-вакцине AstraZeneca слишком много, что не дает нам чувствовать себя в полной безопасности.

Дания до сих пор не возобновила применение вакцины AstraZeneca ни в одной возрастной группе. Норвегия этого не сделала. Новая информация, как ожидается, поступит на ближайшей неделе.

Во Франции рекомендуется, чтобы лица в возрасте до 55 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, получали вторую дозу другой вакцины.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сказал сегодня утром (9 апреля — прим. ИА REGNUM), что такого в Швеции не будет…

Не только я одна получаю письма с вопросами о вакцины AstraZeneca. Вообще-то я не врач и не фармацевт, поэтому ответить на них не могу. Однако я могу сказать со своей стороны, что тот, кто знает ответы или, по крайней мере, может разобраться в информации, должен это сделать. Например, Андерс Тегнелл…

Существует очень большая потребность в простом и ясном объяснении этого вопроса, чтобы люди могли решить, волноваться им или просто жить дальше», — написала Меллин.