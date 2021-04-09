Москва, , 22:19 — REGNUM О необходимости прекратить дискриминацию русскоязычного населения Эстонии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с эстонским коллегой Эвой-Марией Лийметс, сообщили 9 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя переговоры, которые сегодня, 9 апреля, Лавров провёл с Лийметс, пресс-служба отметила, что глава ведомства указал эстонскому коллеге на необходимость «предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии».

Эти вопросы касаются, как уточнили в МИД РФ, «консервации массового безгражданства» в республике, дискриминационного положения русскоязычного населения, «выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка».

Также Лавров указал Лийметс на необходимость прекратить политически мотивированные преследования русскоязычных массммедиа и активистов движения соотечественников, а также призвал Таллин отказаться от попыток фальсификации истории.

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