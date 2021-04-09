Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM Эффективность вакцин от COVID-19 может понизиться при значительных мутациях коронавируса. Об этом заявил 9 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе вебинара, организованного Всемирным банком.

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Глава ВОЗ напомнил, что вирус быстро мутирует, и на сегодняшний день известно уже несколько его вариантов из разных стран.

«Если мутации вируса будут достаточно значительны, если изменения его поведения будет достаточно значительным, те вакцины, которые мы имеем сейчас, могут не сработать», — сказал он.

В связи с этим Гебрейесус вновь призвал мировое сообщество к солидарности в борьбе с пандемией, подчеркнув, что разделённый мир не сможет одержать победу над коронавирусом.

Если охват вакцинацией населения во всём мире не будет расширен в ближайшее время, вирус получит пространство для распространения и дальнейшей мутации, и новые штаммы вируса, против которых вакцины окажутся малоэффективными, проникнут во все страны, заявил глава ВОЗ.

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