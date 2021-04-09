Минск, , 21:54 — REGNUM «Надо понимать: у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности», — заявил 9 апреля Александр Лукашенко в ходе совещания совещание по вопросам деятельности в Белоруссии политических партий. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Отметим, что на самом деле Белоруссия уже третье десятилетие существует в условиях многопартийности, которая сформировалась ещё до избрания Лукашенко президентом (в 1994 году). В 90-е годы прошлого века в Белоруссии действовало около полусотни политических партий. Сейчас министерством юстиции официально зарегистрировано 15 политических партий. Таким образом, современная партийная система Белоруссии является многопартийной.

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«Мы думаем: а, партия — мы ее зарегистрируем, и пусть она будет. Да нет, так не будет! Все время будет столкновение интересов. Ладно тут в августе и в другие месяцы ходили, вы помните, по Минску в основном. Но это одна куча была, извините меня, протестунов. Противостояла им другая сила во главе с властью. А если вывалят разные и будут каждый день ходить?», — озадачил Лукашенко участников совещания.

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«Поэтому это серьезнейший вопрос. Скажу свое мнение: мы к этому не готовы. И я уже как-то намекал: когда трудно в стране (а трудностей еще будет не меньше, не потому что кто-то там нам санкции введет, — мир изменился, ошалел), в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека, какой-то группы людей. Собираются в кучу и стараются выстоять, выжить. А мы сейчас начнем — плюрализм. Помните, при Горбачеве мы смеялись, хохотали: «плю-рализм». На кого наплевали? На самих себя. Мое заявление непопулярно прозвучит. Но вы это увидите», — поведал он в ходе совещания.

Подвергнув критике опыт демократизации СССР и современной Российской Федерации, Лукашенко предостерёг участников совещания: «У нас опыта этого нет. Мы страну из-за этого развалили, Советский Союз. Это же было на наших глазах. Вот чтобы этого с Белоруссией не произошло».