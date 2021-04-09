Париж, , 21:54 — REGNUM Разъяснений Москвы ожидают в Париже о ситуации на границе с Украиной, сообщил 9 апреля журналистам французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Комментируя завершившиеся телефонные переговоры с коллегами из Германии и США, на которых три главы МИД обсуждали «роль России» в ситуации на линии соприкосновения Украины и Донбасса, Ле Дриан сказал:

«Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений (российских войск на российской территории — прим. ИА REGNUM)».

При этом он добавил, что Париж и Берлин готовы к дальнейшим переговорам в «нормандском формате». Потому что, отмечает француз, необходимо, чтобы Минские соглашения выполнялись.

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