Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Жильцы одного из многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону призвали власти признать пятиэтажку аварийной. Горожане забили тревогу в социальных сетях.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трещина в стене

«Наш дом на улице Текучева, 127/151 находится в аварийном состоянии, но, к сожалению, признавать его аварийным никто не стремится. Часть дома — это коммунальные квартиры. Уже было такое, что выпадало целое окно, его залатали и сделали вид, что ничего не было. Весь дом на стяжках, которые не помогают», — сетуют жильцы.

Фотоснимки, сделанные горожанами, подтверждают, что дом находится в аварийном состоянии. На доме видна огромная трещина, фасад осыпается, по прилегающему к пятиэтажке тротуаре проход опасен, в связи с чем территория обнесена оградительной сигнальной лентой.