9 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 22:37 — REGNUM Сообщение пресс-центра штаба операции Объединённых сил Украины (ООС) о том, что делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район военной операции в Донбассе, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою позицию 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Военный атташе в Киеве Бриттани Стюарт с американскими военными Army.mil

"Афганистан, Африка, Грузия, Ирак, Чечня, Украина, Ливия… везде один сценарий. И всегда найдутся те, кто будет за доллары плясать под американскую дудку», — написал Александр Д.

Многие пользователи провели прямую параллель с действиями США в других странах и пришли к выводу, что Украина станет очередной жертвой войны за американские интересы. Люди уверены, что не иначе как фашистскими подобные действия американцев назвать нельзя.

«Повылазили фашисты! Что-то упустили наши предки в далёком 1945 году», — считает пользователь под псевдонимом «I'm-Not Human».

Некоторые комментаторы уверены, что прибытие американцев в Донбасс призвано убедить украинских военных в том, что якобы им будет оказана помощь из США в случае начала войны с Российской Федерацией.

«Лживые понты для поднятия духа укрофашистов. Сами сразу слиняют из зоны боёв и будут на весь мир орать давно и тщательно заготовленные лозунги против России», — предположил Александр О.

Ряд граждан предположил, что вся суть американской задумки заключается в том, чтобы любыми средствами остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Американцы готовы даже развязать войну Украины с Россией, только чтобы остановить строительство «Северного потока — 2», — поделился своим мнением Вася Г.

Военный атташе в Киеве Бриттани Стюарт Army.mil

Часть пользователей считает, что всё идёт к уничтожению Украины как таковой. Люди уверены, что подстрекание США приведёт к тому, что Киев утонет в крови и прекратит своё существование.

«Эти американские подстрекатели планомерно ведут Украину к самоуничтожению! И их девиз, скорее, не «Украина или смерть», а «Смерть Украине». Ведь, подталкивая их к военным действиям, к братоубийственной войне, они не только призывают и подталкивают к убийству людей в Донбассе, но призывают гибнуть свихнувшихся украинских убийц!» — отметила Лариса Д.

Нашлись и те, кто решил обратиться к простым гражданам Украины. Люди призвали не вестись на уловки политиков, а задуматься над тем, стоит ли смерть простых украинцев того, чтобы сыграть в геополитическую рулетку, которая в любом случае будет выгодна лишь Вашингтону.

«Всё-таки сволочи сделали то, что хотели — стравили русских с украинцами. На что украинцы ведутся? Ведь воевать придётся не «соросятам» из «Слуг народа», а простым мужикам. В расчёт долбанутых украинских патриотов брать не стоит. У них кукуху давно снесло. Объявят мобилизацию, и почти в каждый дом украинцев может прийти беда», — предостерегает Людмила Т.

Напомним, 9 апреля пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины (ООС) сообщил в Facebook, что Делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией.