Луганск, , 21:32 — REGNUM Размещение украинскими формированиями 17 единиц военной техники в жилых районах пяти населённых пунктов выявлено на линии соприкосновения с ЛНР, сообщил 9 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Все эти размещения являются нарушением договорённостей, достигнутых на переговорах Контактной группы. По словам Филипоненко, пять боевых машин пехоты боевики расположили рядом с частным домом в посёлке городского типа Мироновский и в жилом районе села Орехово.

Кроме того, пять боевых бронированных машин ВСУ разместили на территории гражданского объекта в селе Крымское, а ещё семь бронетранспортёров — в Счастье и в посёлке городского типа Станица Луганская.

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