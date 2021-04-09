Луганск, 9 апреля, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Размещение украинскими формированиями 17 единиц военной техники в жилых районах пяти населённых пунктов выявлено на линии соприкосновения с ЛНР, сообщил 9 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Все эти размещения являются нарушением договорённостей, достигнутых на переговорах Контактной группы. По словам Филипоненко, пять боевых машин пехоты боевики расположили рядом с частным домом в посёлке городского типа Мироновский и в жилом районе села Орехово.

Кроме того, пять боевых бронированных машин ВСУ разместили на территории гражданского объекта в селе Крымское, а ещё семь бронетранспортёров — в Счастье и в посёлке городского типа Станица Луганская.