Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен обсудил во время телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию на Украине. Об этом 9 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

В ходе беседы собеседники подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Они обсудили необходимость для России прекратить свои опасные и безответственные высказывания, свое военное присутствие в оккупированном Крыме и на границе с Украиной», — комментирует источник телефонный разговор.

Представители стран также выразили взаимное желание увидеть, как ливанские политики проводят реформы на благо своего народа.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона не признает воссоединение Крыма с Россией, которое последовало за государственным переворотом на Украине, произошедшим в феврале 2014 года. Кроме того, в отношении жителей Донбасса, не признавших итоги государственного переворота на Украине, украинская сторона развязала в апреле 2014 года войну. При этом украинская пропаганда утверждает, что семь лет воюет в Донбассе не только с вооруженными силами республик Донбасса, но и якобы — с армией России.