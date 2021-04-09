Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз» Бретт Халл поделился своим мнением об игре Александра Овечкина в неравных составах.

Напомним, что сегодня Александр Овечкин отличился в большинстве в матче против «Филадельфии», забросив свой 266-й гол в численном преимуществе. Он обошел по этому показателю Бретта Халл, у которого таких 265 голов за карьеру в НХЛ.

«Если Овечкин выйдет на первое место по голам в большинстве, я не понимаю, как можно отрицать тот факт, что он — лучший игрок большинства. Вы видели его бросок? Очень впечатляет.

Твоя команда становится лучше благодаря партнерам, потому что если соперник пытается тебя закрыть, то они могут воспользоваться этим и тоже забить.

Меня окружали нереальные игроки. Я понимал, где должен находиться и был способен бросать. Ови находится в той же ситуации», — приводит слова Халла официальный портал НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (20+15) очков.