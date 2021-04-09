Санкт-Петербург, , 21:18 — REGNUM С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Петербург доставлено 594 442 комплекта вакцин. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 9 апреля составлял 77 461 комплект, сообщили в городском оперштабе.

Вакцина от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период в Петербурге вакцинирован 441 581 человек, из них 311 912 человек полностью завершили цикл вакцинации. За предыдущие сутки первую дозу вакцины получили 8975 человек, вторую — 3128 человек.

Напомним, 8 апреля в Петербург поступила первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона», рассчитанная на 13 770 человек. Также поступило еще 24 600 доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»).

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