Турин, Италия, 9 апреля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, официальный портал «Ювентуса» сообщил, что клуб продлил соглашение с защитником Раду Дрэгушиным.

(сс) RonnyK Футбольный клуб «Ювентус»

Новый контракт рассчитан на четыре года и будет действителен до июня 2025-го. Румынский футболист присоединился к системе «Ювентуса» в 2018 году.

В нынешнем сезоне 19-летний защитник провел за «старую сеньору» четыре матча во всех турнирах.