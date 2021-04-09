Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Ситуацию на Украине и «наращивание военного присутствия России» у границ этой страны обсудили США, Германия и Франция на уровне глав МИД, сообщается в опубликованном 9 апреля заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении сказано, что все трое участников переговоров — американский госсекретарь Энтони Блинкен и министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан — выразили «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Уточняется, что переговорщики «обсудили необходимость прекращения Россией опасной и безответственной риторики, наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ». Также они заявили, что Россия должна прекратить «односторонние провокации вдоль линии соприкосновения» в Донбассе.

Представитель Госдепа добавил, что Блинкен и Маас подчеркнули «важность оказания Украине поддержки против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ». Два этих дипломата решили, что Россия должна тот час же прекратить «наращивать военную мощь и подстрекательскую риторику».

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