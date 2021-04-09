Париж, 9 апреля, 2021, 21:06 — ИА Регнум. В рекомендации от Главного управления здравоохранения Франции объявлено о введении новой категории, для которой доступна приоритетная вакцинация, — беременных женщин. Об этом сообщает Le Parisien 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Также в данной рекомендации говорится, что беременным женщинам будет предоставлены на выбор вакцины только Moderna или Pfizer, так как вакцинация препаратом AstraZeneca возможна только для лиц старше 55 лет.

«В соответствии с рекомендациями руководящего совета по стратегии вакцинации от 29 марта 2021 года, приоритетный доступ к вакцинации против COVID-19 также расширяется на беременных женщин с сопутствующими заболеваниями или без них начиная со второго триместра беременности», — говорится в адресованной врачам рекомендации Главного управления здравоохранения (DGS).

Согласно исследованию, проведенному Центром по контролю и профилактике заболеваний США на основании 450 000 женщин с коронавирусом, беременность представляет повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19. В среднем небеременные женщины нуждаются в интенсивной терапии в 3,9 случая из тысячи, беременные — в 10,5. Потребность в ИВЛ составляет 1,1 и 2,9 случая соответственно. По словам исследователей, это может быть связано с физиологическими изменениями во время беременности, такими как увеличение частоты сердечных сокращений и потребления кислорода, сокращение емкости легких.