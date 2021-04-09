Мехико, 9 апреля, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Нищета, вызванная пандемией коронавируса, вынудила огромное число бывших мексиканских проституток вернуться в профессию, что сделало их работу более опасной и опустило некоторых до встреч с клиентами в машинах или на обочинах дорог по причине практически полного заполнения отелей. Об этом 9 апреля сообщает Associated Press.

Жан-Лещн Жером. Фрина перед ареопагом. 1861

«Это мои деньги на еду и на аренду дома, — сообщила Клаудия, которая вновь занялась проституцией после долгого перерыва. — Тяжело вернуться и встретить так много коллег из прошлого, из моей эры, вновь возвращающихся к тому, откуда начали… снова видеть все эти проблемы».

Отмечается, что от безысходности проституцией начали заниматься многие бывшие официантки, которые потеряли работу после того, как ресторанный бизнес начал закрываться из-за карантина. Однако на улицы вышли и простые домохозяйки, отмечает издание, которые используют вырученные деньги, чтобы принести домой хоть немного еды. Тем не менее многие все равно оказываются вечером без каких-либо средств на пропитание.

Предполагается, что 40% вышедших на улицы женщин уже работали в прошлом, другие 40% недавно начали, а оставшиеся 20% занимаются проституцией время от времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире. Однако президент страны в основном только пожимает плечами.