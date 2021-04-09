Москва, , 22:09 — REGNUM Смерть на 100-м году жизни супруга британской королевы, герцога Эдинбургского Филиппа вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп. 1954 Archives New Zealand

"Получается, Королева теперь свободна?» — задаётся вопросом Иван К.

Многие пользователи не смогли обойти смерть члена британской монархической семьи без юмора. Слишком много шуток вокруг фигуры принцы Филиппа возникло за последнее время, чтобы проводить его в последний путь с грустным лицом.

«Оказывается, что он всё-таки не Кощей Бессмертный! Всем бы столько пожить, как британский принц», — пишет Ян М.

Некоторые комментаторы были убеждены, что состояние принца явно намекало на его скорую смерть. Поэтому известие о его кончине не вызвало сильного удивления у граждан.

«Он в последнее время уже был похож на ходячий труп. Оболочка пришла в соответствие с содержанием. Всё нормально», — написал Виталий Ф.

Часть людей считает, что принц прожил крайне интересную и насыщенную жизнь, которая могла вызвать лишь белую зависть. К сожалению, сетуют люди, к подобной жизни могут прикоснуться далеко немногие.

«Прожил долгую красивую жизнь. Об этом можно только мечтать. Не всем дано», — считает Вячеслав А.

Герцог Эдинбургский Филипп. 1981 University of Salford Press Office

Другие наоборот, уверены, что Филипп оказался в заложниках всевозможных дворцовых этикетов и не мог жить по-настоящему свободную жизнь, такую, какую он бы сам хотел.

«Терпеливый был старикан. Сам не безродный, в историю вошел просто как «муж королевы», ничего человеческого себе позволить не мог, ровно по этикету дворцовому. Андроид, а не человек. Тоскливая, должно быть, такая жизнь, у любого слесаря или конюха веселее. Впрочем, спи спокойно, несчастный принц, не всем же быть Гамлетами», — написал пользователь под псевдонимом «Цап Царапка».

Нашлись и те, кто убеждён, что британская монархия не несёт миру ничего созидательного. Люди считают, что такие люди, как принц Филипп, не заслуживают даже упоминания о их смерти.

«А что он сделал для общества и для людей? Ничего? Когда умирают действительно значимые люди, то про них особо ничего не пишут. С чего такое внимание?» — задаётся вопросом Ксения Д.

Напомним, 9 апреля представители Букингемского дворца сообщили в Twitter, что супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.