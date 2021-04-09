9 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о возможном подорожании майонеза и соусов в России.

Артур Савин, , 21:44 — REGNUM Информация газеты «Коммерсант», согласно которой цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на десять процентов, спровоцировала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Майонез Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

"За последние полгода цены на майонез и соусы выросли на 30−35%. В апреле ещё поднимутся на 10−15%. Работаю в этой сфере», — заявил Андрей Ф.

Многие пользователи отметили, что если рост стоимости на соусы и майонез действительно произойдёт, то он станет уже не первым.

«Да хватит уже! Пишите сразу, что подорожает всё, и причину не спрашивайте, её все равно найдут. А то месяц назад яйца и сахар, а через неделю мясо, еще через неделю крупы и овощи, сейчас соусы. Задолбали!» — поделилась своим мнением Elena V.

Некоторые комментаторы отметили, что цены на продуктовых полках в российских магазинах уже вплотную приближаются к европейским, но, к сожалению, средняя заработная плата и уровень жизни за ценниками не поспевают.

«Мы по ценам уже Европу догоняем, но уровень жизни, наоборот, падает и зарплата не растёт!» — отметил Евгений О.

Часть людей предложила российским властям поднять цены в магазинах сразу на 50%, чтобы не мучить граждан постепенным и постоянным ростом цен в продуктовых магазинах.

«Да чего вы мелочитесь? Поднимайте сразу на всё цены, да не на 10%, а сразу на 50%. Чтобы потом не поднимать цены. Это же такая сложная работа! Смотрите, спину не надорвите, пожелайте себя!» — обращается Артур М.

Майонез Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Другие, наоборот, указали на печальное состояние, которое уже не позволяет жить, питаясь акционными товарами. Люди считают, что ситуация в российский экономике и социуме движется в сторону катастрофы.

«А можно не надо? Дорого стало уже даже по акциям и скидкам питаться. Куда уже выше цены поднимать?!» — пишет Наталья Г.

Нашлись и те, кто призвал граждан переходить на соусы и майонезы собственного производства, чтобы сократить траты на покупку уже готовых к употреблению продуктов.

«А вы не покупайте майонез, лучше делайте его сами! Подсолнечное масло, яйцо, лимон, сахар и соль… Вот и всё!» — написала Любовь Л.

Напомним, 9 апреля в газете «Коммерсант» появился материал, согласно которому цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на десять процентов.