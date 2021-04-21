Москва, 21 апреля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Анатолий Алексеевич Елдышев (1922−1943) воевал с июня 1941 года. Выпускник Качинской авиационной школы в составе войск ПВО защищал Воронеж, Москву, Курск. Был награжден орденом Красного Знамени.

Анатолий Алексеевич Елдышев

К маю 1943 года в звании лейтенанта служил летчиком 910-го истребительного авиаполка 101-й истребительной авиадивизии ПВО. За этот период он совершил 272 боевых вылета, принял участие в 17 воздушных боях, в которых сбил лично 11 немецких самолетов и еще семь в группе. Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, в одном из боев эскадрилье из шести истребителей, в которую входил и самолет Елдышева, пришлось принять бой с несколькими десятками истребителей немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943 года лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза и медали Золотая Звезда.

Но получить награду летчик не успел. 19 декабря 1943 года он был сбит над оккупированной территорией в районе села Ивановка (Белоцерковский район Киевской области УССР). Анатолий Алексеевич погиб в перестрелке с немцами и коллаборантами, пытавшимися его взять в плен.

Всего истребитель совершил около 300 боевых вылетов, провел 25 воздушных боев, в которых одержал 22 победы.