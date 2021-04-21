Москва, , 07:12 — REGNUM Николай Иванович Мордакин (1922−1985) начал воевать стрелком-радистом в танковом экипаже. Но после тяжелого ранения его перевели в пехоту. Был вновь дважды ранен, награжден орденом Красной Звезды.

Николай Иванович Мордакин

В начале 1945 года в звании сержанта командовал отделением 1285-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии в 47-й армии.

Отличился в начале Висло-Одерской операции (12 января — 3 февраля 1945 г.). В ночь с 15 на 16 января в составе передовой группы сержант переправился через Вислу в районе поселка Новы-Двур (ныне город в Польше) и принял активное участие в боях за важную высоту на западном берегу реки. Захватив первую траншею и не давая опомниться неприятелю, продолжил натиск, отбив у немцев вторую и третью линии обороны. Николай Иванович лично уничтожил несколько огневых точек и более 10 солдат и офицеров противника. Во время отражения немецкой контратаки Мордакин был ранен в грудь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4702).

После выхода из госпиталя участвовал в штурме Берлина.

В 1946 году вышел в запас. Проживал в Новосибирске, где работал шофером на автокомбинате № 1. Был награжден медалью «За доблестный труд».

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