Киев, , 20:47 — REGNUM Заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 9 апреля, проводиться не будет, сообщил офис президента Зеленского в комментарии для СМИ.

В заявлении говорится, что график заседаний Совбеза скорректирован, поскольку президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня находились в Донбассе.

7 апреля влиятельное украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на заседании 9 апреля СНБО продолжит тему контрабанды, начатую на прошлом заседании, когда санкции ввели против 10 людей, которых совет считает наиболее причастными к контрабандным схемам, действующим на Украине. Также предполагалось, что Совнацбез примет ряд решений, касающихся работы нелегальных конвертационных центров.