Москва, 20 апреля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Леонид Герасимович Цибизов (1925−2008) хотел быть художником, а стал кадровым военным. В 1943 году выпускника Ашхабадского училища изобразительных искусств призвали в армию. Осенью того же года в звании гвардии сержанта служил командиром отделения 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии в 13-й армии.

Леонид Герасимович Цибизов

29 сентября 1943 года в бою за село Плютовище (Чернобыльского района Киевской области УССР) Леонид Герасимович гранатой уничтожил вражеский пулеметный расчет и, захватив исправный пулемет, обеспечил успешное продвижение подразделений батальона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года гвардеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3607).

Также Цибизов был награжден медалью «За отвагу».

Конец войны недавний пехотинец встретил за учебниками — еще в 1944 году он окончил Сызранское танковое училище, а в 1945 году Высшую офицерскую школу самоходной артиллерии. Служил в Белорусском, Забайкальском военных округах, в Группе советских войск в Германии, в штабе Киевского военного округа. Неоднократно награждался. В 1955 г. окончил престижнейшую Военную академию бронетанковых войск. В 1977 году вышел в отставку в звании полковника.