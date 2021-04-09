Варшава, , 20:40 — REGNUM Бывший продюсер студии CD Projekt RED Стэн Джаст выпустил первый тизер-трейлер своей новой игры Gord. Его опубликовали на YouTube-канале студии Covenant.

В коротком ролике разработчики показали лапу некоего огромного чудовища. Полноценный анонс проекта должен состояться уже 13 апреля 2021 года.

Напомним, Стэн Джаст основал свою собственную студию Covenant в 2020 году. Тогда он заявил, что разработчики будут работать над крупнобюджетным проектом для PC и консолей нового поколения.

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