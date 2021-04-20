Москва, , 07:02 — REGNUM Федор Илларионович Павловский (1908−1989) к началу войны имел хороший боевой опыт: он участвовал в боях с японцами у озера Хасан и в советско-финской войне. Но 1941 год потребовал от работавшего уполномоченным наркомата (министерства) заготовок СССР по Октябрьскому району Полесской области БССР совершенно новых навыков и умений.

Федор Илларионович Павловский

В начале июля 1941 года Павловский вместе с руководством Октябрьского районного комитета компартии организовал партизанский отряд «Красный Октябрь», став его командиром.

Федор Илларионович действовал дерзко и неожиданно. Первый же бой провел с боевыми частями вермахта. На реке Птичь сорвал переправу немецкой бронетехники. Успешно атаковал неприятельские штабы. 14 января 1942 года был разгромлен крупный гарнизон немцев в деревне Ветчин (Житковичский район Гомельской области), а спустя три дня отряд освободил поселок Копаткевичи (Петриковский район Гомельщины), который стал первым районным центром, взятым белорусскими партизанами.

Но еще до побед 1942 года Указом Президиума ВС СССР от 6 августа 1941 года Павловскому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 950).

С освобождением Белоруссии лесной мститель вышел в запас в звании полковника, занявшись восстановлением разрушенного войной хозяйства.

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